Dorian Bahama’yı vurdu Florida’ya ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

Dorian Kasırgası, Bahamalar'ı vurdu. Hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu, 13 bin ev kullanılamaz hale geldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın 'Kategori 5'ten 2'ye gerilediğini ve ABD'nin en güneydeki eyaleti olan Florida'ya doğru ilerlediğini açıkladı. Dorian'ı "canavar fırtına" olarak nitelendiren Bahamalar'ın Başbakanı Hubert Minnis, bu kasırganın takımadalardan oluşan ülke için "tarihi bir trajedi" olduğunu söyledi. Minnis, "Bahama Polis Güçleri Abaco'da 5 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı" dedi. Bahamalar'da toplam 13 bin ev yerle bir oldu.Önceki gün itibarıyle güçlü rüzgârlar ve sert dalgalarla karşı karşıya kalan Florida'da Dorian Kasırgası için doğu kıyısında önlemler alınıyor. Florida ile birlikte Güney Carolina ve Georgia'da sahil kesiminde oturanlar için tahliye çağrısı yapıldı. 1 milyon civarında kişininkasırgadan etkilenmesi bekleniyor. Eyaletin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu üçüncü ilçesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın golf tesisinin bulunduğu Mara- Lago'ya da ev sahipliği yapan Palm Beach County, kısmi zorunlu tahliye yapılan bölgeler arasında. Öte yandan ABD'de iç ve dış olmak üzere bin 354 uçak seferi iptal edilirken, 273 uçuşun rötar yaptığı açıklandı.