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'da yüz binlerce kişiyi sokağa döken yasa hakkında karar!

Reuters son dakika olarak duyurduğu haberinde; 'da tepkilere yol açan suçluların geri iadesi yasasının tamamen geri çekileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 10:04
Hong Kong'da yüz binlerce kişiyi sokağa döken yasa hakkında karar!

Reuters son dakika olarak duyurduğu haberinde Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısını tamamen geri çekeceğini belirtti.

Haber sonrası Hong Kong hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

SUÇLULARIN İADESİ YASA TASARISI

Suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyordu.

Olay sonrası yüz binlerce Hong Konglu sokaklara çıkıp protesto etmiş, ardından da yasa tasarısı askıya alınmıştı. Bu kararın tamamen geri çekilmesini savunan halk ise yürüyüşlere devam edeceğini açıklamıştı.

Hong Kong’da protestolar yasağa rağmen devam ediyor

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Hong Kong'da yüz binlerce kişiyi sokağa döken yasa hakkında karar!
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