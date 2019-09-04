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’de kurye, girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti

’de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 00:20 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 00:22
İngiltere’de kurye, girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti

Olay, başkent Londra'nın kuzeyindeki Bedfordshire bölgesindeki Luton kentinde meydana geldi. Kurye, kapısını çaldığı eve zorla girdi ve içerideki 3 Çinli kadını acımasızca darp etti.

İngiltere'de kurye, girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti

Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kapının çaldığı ve yaşlı kadının acıyla bağırdığı duyuldu. Ardından saldırganın, bilincini kaybeden kadını kolundan tutarak mutfağa sürüklediği; diğer kadını da sürükleyerek zorla mutfağa soktuğu görüldü. O sırada üst katta olan ve çığlıkları duyan üçüncü kadın da aşağıya indi, ancak saldırgan onu da darp etti. Yediği darbe ile merdivenlere oturan üçüncü kadın, tekrar ayağa kalktı, ancak saldırgan kadının suratına sertçe bir yumruk daha attı.

Saldırganın yakalanması için görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyüyen tepkiye, polisten yanıt geldi. Bedfordshire Polisi, "Soruşturma halen devam ediyor. Bilgisi olan, bu saldırganı taniyan herkesin polise başvurmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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İngiltere’de kurye, girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti
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