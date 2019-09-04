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'ta tünelde gizlenen 9 'lı öldürüldü

'ın Musul vilayetinde terör örgütü 'a karşı düzenlenen operasyonda 9 terörist öldürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 11:14

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ordusunun ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle Musul vilayetinde DEAŞ'a karşı operasyon düzenlediğini ifade etti.

Resul, operasyonda Musul'un güneybatısındaki El-Sahaci bölgesinde bir tünelde gizlenen 9 teröristin öldürüldüğünü aktardı.

ABD'nin Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlarından Korgeneral Paul J. LaCamera, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'de gerçekleştirdiği görüşmede, DEAŞ'ın Irak'ın birçok bölgesinde hâlâ ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarını üçte birini Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu.

Ancak DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Irak'ta tünelde gizlenen 9 DEAŞ'lı öldürüldü
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