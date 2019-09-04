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Keşmir Başbakanı’ndan Erdoğan’a teşekkür

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Keşmir Başbakanı’ndan Erdoğan’a teşekkür
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgenin dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştüğünü bildirerek, Keşmir halkına desteğinden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Han, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırması ile bölgede yoğun bir göç ve demografik değişim yaşanabileceğinin altını çizerek, bunun Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu Cammu Keşmir'de tersine durum oluşturabileceğini endişesini dile getirdi. Keşmir halkına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Han, uluslararası toplumdan destek arayışlarını sürdürdüğünü ifade etti.
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Keşmir Başbakanı’ndan Erdoğan’a teşekkür
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