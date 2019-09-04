Şampiyonun kızını kaçırdılar... 19 saatlik fidye dehşeti

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde önceki gün sabah erken saatlerde annesiyle birlikte okula giden küçük kız, talihsiz kadının kollarından zorla alınarak arabaya bindirildi. 4 kişilik çete Amy-Lee'yi kaçırdığı sırada, 5 yaşındaki oğlunu da tutmaya çalışan anne Angeline gözyaşları içinde çevredekilerden yardım istedi ve en yakın polis merkezine koştu.

ÇETE KORKTU

Olay sonrası küçük kızın bulunması için hemen çalışma başlatılırken, baba Wynand de Jager, kızını serbest bırakmaları karşılığında 2 milyon Güney Afrika Randı (760 bin TL) fidye istendiğini belirten bir telefon aldığını bildirdi. Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları incelenirken, beyaz Toyota Furtuner model araç şüpheli olarak basına yansıdı. Olayın uluslararası çapta yankı bulmasının ardından, küçük kız kaçırıldıktan 19 saat sonra sağ salim bulundu. Yetkililer, Amy-Lee'nin 02.00 sularında yolun ortasına ağlarken bulunduğunu açıkladı. Polis kaynakları, olayın basında yer almasının ardından çetenin küçük kızı serbest bıraktığını belirtiyor.