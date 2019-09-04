Tekne alev alev yandı 34 kişi öldü

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ABD'nın Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında 34 kişi yaşamını yitirdi. ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll, denize atlayan 5 mürettebatın ise kurtarıldığını kaydetti. ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Monica Rochester, 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere 39 kişinin seyahat ettiği 23 metre uzunluğundaki "Conception" adlı dalış teknesinin karadan yaklaşık 32 kilometre açıkta, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldığını belirtti. Santa Barbara ilçe Şerifi Bill Brown da teknenin alt güvertesinde uyumakta olan 34 kişinin kaçış yollarının yangında kapandığını, üst güvertede uyuyan 5 mürettebat dışında kimsenin tekneden çıkamadığını aktardı. Yangının teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle çıktığı ve teknenin battığı iddia edilmişti. Türkiye, hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletti. AA