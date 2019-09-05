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skandallarına bir yenisini daha ekledi! Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat!

'den bir skandal daha! ABD, 'de Terör örgütü YPG/PKK'ya lojistik destek sağlıyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy geçirdi. Konvoyda geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 11:54
ABD skandallarına bir yenisini daha ekledi! Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy geçirdi. Konvoyda geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü.

Kaynaklar, tırların YPG/PKK işgalindeki bölgelere gittiğini bildirdi. Önceki sevkiyatların aksine konvoyun gündüz saatlerinde girmesi ise dikkati çekti.

60 TIRLIK LOJİSTİK DESTEK KONVOYUNU BÖLGEYE ULAŞTIRMIŞTI

ABD yaklaşık iki hafta önce de 60 tırlık lojistik destek konvoyunu YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki üslerine ulaştırmıştı.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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ABD skandallarına bir yenisini daha ekledi! Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat!
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