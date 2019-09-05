Brexit kaosu derinleşiyor

Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin (Brexit) anayasal krize dönüştüğü İngiltere'de kaos derinleşti. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda önceki gün parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.

Oylama sonucu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti dün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetti.

Kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

ERKEN SEÇİM TEKLİFİNE RET

İngiltere Parlamentosu da AB'den anlaşmasız çıkmanın önünü kesecek bir yasa tasarısını onayladı. 299'a karşı 327 oyla kabul eden tasarının yasalaşması için ise Lordlar Kamarası'nda da geçmesi gerekiyor. Başbakan Johnson'ın 31 Ekim'e kadar bir anlaşma paketi sunması gerekiyor, sunamadığı takdirde AB'den yeni bir erteleme talep etmek zorunda kalacak.

Avam Kamarası'nda konuşan Johnson, erken seçimlerin yapılması gerektiği belirterek, "15 Ekim'de seçim olmalı" dedi.

Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi parlamentoda kabul edilmedi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki oylamada Johnson'ın ülkeyi 15 Ekim'de erken seçime götürmeyi öngören teklifi 65 "hayır" oyuna karşı 298 "evet" oyu aldı ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi. Muhalefet erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.