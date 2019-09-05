Çin, Hong Kong tasarısını geri çekti

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Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde hükümet, haziran başından bu yana kitlesel protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısını geri çekeceğini duyurdu. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ayrıca, protestolarla açığa çıkan sosyal huzursuzluğun sebeplerinin araştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla bir soruşturma komitesinin kurulacağını bildirdi. Hong Kong borsası Lam'in iptal kararı basına yansıdıktan sonra yüzde 4'ten fazla artış ile bu ayın en yüksek kapanışını yaptı. Başını öğrencilerin çektiği gösteriler finans ve ticaret merkezi olan Hong Kong'u ekonomik açıdan kötü etkiledi. Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması ve tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını da talep ediyor. Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.