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'da akılalmaz olay! Horoza dava açtılar

4 yaşındaki Maurice ismi verilen horozun sabah saatlerinde ötmesi, şehirden kasabaya gelen ve tam da sahiplerinin yanı başında ev alan Jean-Louis isimli kişiyi oldukça rahatsız etti. Biron olayı mahkemeye taşımaya karar verdi.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 16:00
Fransa'da akılalmaz olay! Horoza dava açtılar

Fransız medyası eski yaşam tarzı ile şehir hayatının arasında kalan bir 'savaş'ı ele aldı. Maurice isimli horozun sahiplerinden biri olan Corinne Fesseau Reuters'a yaptığı açıklamada, komşularıın Maurice'nin sessiz olması yönünde açtığı davanın Rochefort mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

4 yaşındaki Maurice ismi verilen horozun sabah saatlerinde ötmesi, şehirden kasabaya gelen ve tam da sahiplerinin yanı başında ev alan Jean-Louis isimli kişiyi oldukça rahatsız etti. Biron olayı mahkemeye taşımaya karar verdi.

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Fransa'da akılalmaz olay! Horoza dava açtılar
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