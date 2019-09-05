Fransa'dan İran'a "nükleer anlaşmaya uyun" çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von der Mühll, İran'ın taahhütlerine uygun olmayan ve tansiyonu düşürme çabalarını engelleyebilecek somut eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarına" yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, "İran, taahhütlerine uygun olmayan ve tansiyonu düşürme çabalarını engelleyebilecek somut eylemlerden kaçınmalıdır." ifadesini kullandı.

Sözcü Mühll, ülkesinin Ruhani'nin açıklamasını bu çerçevede ortaklarıyla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ele alacaklarını belirtti.

Ruhani, dün nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.