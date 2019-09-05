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Fransa'dan 'a "nükleer anlaşmaya uyun" çağrısı

von der Mühll: , taahhütlerine uygun olmayan ve tansiyonu düşürme çabalarını engelleyebilecek somut eylemlerden kaçınmalıdır.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 00:16

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von der Mühll, İran'ın taahhütlerine uygun olmayan ve tansiyonu düşürme çabalarını engelleyebilecek somut eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarına" yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, "İran, taahhütlerine uygun olmayan ve tansiyonu düşürme çabalarını engelleyebilecek somut eylemlerden kaçınmalıdır." ifadesini kullandı.

Sözcü Mühll, ülkesinin Ruhani'nin açıklamasını bu çerçevede ortaklarıyla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ele alacaklarını belirtti.

Ruhani, dün nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.

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Fransa'dan İran'a "nükleer anlaşmaya uyun" çağrısı
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