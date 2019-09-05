İdlib’de 4 ayda bin 89 sivil öldürüldü

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin İdlib ili ve çevresine yönelik saldırılarda son dört ayda 304'ü çocuk, 213'ü kadın toplam bin 89 sivilin öldürüldüğünü ifade etti. Göreve başlamasının birinci yıl dönümü münasebetiyle BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenleyen Bachelet, bu sivillerin neredeyse tamamının ölümünden Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti. Michelle Bachelet, son 8 yıldır Suriye'de devam eden iç savaşın şimdiye kadar görülen en büyük krizlerden biri olduğunun ve savaşın Esad rejiminin diyalog kapısını kapatmasıyla başladığına dikkati çekti.