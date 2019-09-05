Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti

Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti

'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 'nin küçük oğlu , kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 09:15
Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti

Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de kalp krizinden hayatını kaybetti

AA muhabirine konuşan Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, "kardeşi Abdullah'ın geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini" söyledi.

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı.

Muhammed Mursi geçen haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Necla Mahmud ile evli olan Muhammed Mursi'nin Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN