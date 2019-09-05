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Sürpriz yapmak isteyen kızını vurdu!

'de bir kadın kendisine sürpriz yapmak isteyen kızını yanlışlıkla tabancayla kolundan vurdu.Anne yatak odasında otururken bir anda kapının açıldığını, o anda elinde hazır bulundurduğu tabancayla kapıdan giren kişiye ateş ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:57
Sürpriz yapmak isteyen kızını vurdu!

Farklı bir eyalette üniversitede okuyan genç kız, ailesine sürpriz yapmak istedi. Annesi ise eve tanımadığı birinin girdiğini düşünerek silahını ateşledi

Ohio polis teşkilatından John Norman annenin silah ruhsatı bulunduğunu söyledi. Olay sırasında anne evde tek başınaydı ve mutfaktan, salondan sesler duydu.

Norman, "Anne yatak odasında otururken bir anda kapının açıldığını söyledi. O sırada elinde hazır bulundurduğu tabancasıyla kapıdan içeri giren kişiye ateş etti" dedi.

VURDUĞU KİŞİNİN KIZI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU!

Norman, annenin vurduğu kişinin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını söyledi.

Newsweek'in haberine göre kızın erkek arkadaşı, "Kız arkadaşım üniversiteden eve gelmişti ve annesi geleceğini bilmiyordu. Gerçekten bilmiyordu, yanlışlıkla vurdu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Durum çok kötü" dedi.

Norman, yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına yerel mahkemenin karar vereceğini ifade etti.

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Sürpriz yapmak isteyen kızını vurdu!
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