Ateşkese rağmen İdlib’den kaçıyorlar

Suriye'de bulunan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından Türkiye sınırına doğru kaçış sürüyor. Kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen İdlibliler güvenlik tehdidi gerekçesiyle evlerini terk ederek, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan güvenli noktalara göçüyor. Kendileri temin ettikleri çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan İdlibli ailelere günde 200 ile 300 arası yeni aile ekleniyor. Türkiye sınırının yakınlarında bulunan güvenli bölgelere çadır kuran savaş mağduru İdlibli bir kişi, Türkiye'ye geçme umudu ile göçe kalkışanların olduğunu söyledi.

Pedersen'ın ajansında neler var? BM Suriye temsilcisine hangi mesajlar verilecek?

BM'DEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Ankara'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mülteci durumunu sonlandırmak için siyasi çözüm gerektiğini belirterek, "Bu sağlanana dek Türkiye de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı vardır" dedi. Avrupa Birliği ise "Esad rejimi ve müttefiklerinin Suriye'nin kuzeyindeki sivil altyapıya yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini ve bu saldırıların hiçbir koşulda haklı gösterilemeyeceğini" bildirdi.