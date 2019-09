BUGÜN NELER OLDU

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı. Abacos Adaları'nda kurtarma çalışmalarına katılan Lia Head-Rigby, Associated Press haber ajansına "Tam bir yıkım. Her yer yok olmuş. Kıyamet gibi" dedi. Başkent Nassau'da BBC'ye konuşan Bob Cornea "Su seviyesi boynuma kadar çıkmıştı. İki üç saat kadar öyle kaldı. Oğlum yardım etti ve güvenli bir şekilde çıkabildik. Her türlü kasırgayı yaşadık ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Okyanusun ortasında kalmış gibiydi. Öyle görünüyordu. Üzerimize dalgalar, su geliyordu. Çok korkunçtu. Geride bir tek canımız kaldı" dedi. Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması, Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.