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Kardeşi de bakanlıktan istifa etti

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Kardeşi de bakanlıktan istifa etti
İngıltere siyaseti Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) nedeniyle yakın tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Başbakan Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti. Brexit konusunda ağabeyinin izlediği katı tutumu paylaşmayan Jo Johnson, mesajında "Son haftalarda aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım." dedi. Öte yandan Boris Johnson Brexit'in ertelenmesi ile ilgili soruya "Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ertelemenin anlamı ne? Bence tamamen anlamsız" yanıtını verdi.
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Kardeşi de bakanlıktan istifa etti
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