Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Havalimanında çantayı açan ekipler şok geçirdi! Ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya...

Son dakika haberi: Havalimanında çantayı açan ekipler şok geçirdi! Ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya... Filipinler'de yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, bu kadarı da olmaz dedirtti. ABD'ye giden bir uçağa binmek isteyen 43 yaşındaki Jennifer Talbot isimli kadının çantasından şüphelenen ekipler, kadının çantasını açtıkları gördükleri manzara karşısında adeta şok geçirdiler. Polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınan Talbot'ın ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya tehlikesi bulunduğu belirtildi. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 6.9.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 08:19