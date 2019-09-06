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Son dakika haberi: Menajeri açıkladı... trafik kazasında !

Edinilen son dakika bilgisine göre, country müzik türünün sevilen sanatçılarından birisi olan ABD'li Kylie Rae Harris, geçirdiği trafik kazası sonrasında . Harris'in menajeri de acı haberi doğrularken genç şarkıcının ailesinin mahremiyetine önem verilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan, 30 yaşındaki şarkıcının yanı sıra 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin şok bir ayrıntı da ortaya çıktı. İşte, son dakika haberi hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 6.9.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 09:32
Son dakika haberi: Menajeri açıkladı... Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kesimlerinde oldukça sevilen ve yaptığı 'country' müzikleri bilinen Kylie Rae Harris, dün gece trafik kazasında . Harris ile beraber 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da yaşamını yitirdiği trafik kazasının zincirleme olduğu aktarıldı.

MENAJERİ AÇIKLADI... ÜNLÜ ŞARKICI TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Harris'in menajeri, ülkenin önemli dergilerinden birisine yaptığı açıklamada acı haberi doğrularken şu an paylaşabilecekleri bir detay olmadığını belirtti. Öte yandan, ünlü şarkıcının son videosu ortaya oldukça konuşulurken kazaya dair de yürek burkan bir ayrıntı da gün yüzüne çıktı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

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Son dakika haberi: Menajeri açıkladı... Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti!
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