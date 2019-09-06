Son dakika haberi: Menajeri açıkladı... Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kesimlerinde oldukça sevilen ve yaptığı 'country' müzikleri bilinen Kylie Rae Harris, dün gece trafik kazasında hayatını kaybetti. Harris ile beraber 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da yaşamını yitirdiği trafik kazasının zincirleme olduğu aktarıldı.

MENAJERİ AÇIKLADI... ÜNLÜ ŞARKICI TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Harris'in menajeri, ülkenin önemli dergilerinden birisine yaptığı açıklamada acı haberi doğrularken şu an paylaşabilecekleri bir detay olmadığını belirtti. Öte yandan, ünlü şarkıcının son videosu ortaya oldukça konuşulurken kazaya dair de yürek burkan bir ayrıntı da gün yüzüne çıktı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...