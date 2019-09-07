Loch Ness canavarı yılan balığı çıktı

İSKOÇYA'DAKİ Loch Ness gölünde yaşadığı ileri sürülen efsanevi deniz canlısı hakkında yapılan araştırma sonuçlandı. Yeni Zelanda merkezli Otago Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Loch Ness canavarının varlığını araştırmak için gölün çevresinden ve farklı derinliklerinden 250 su örneği topladı. Gölde yaşayan tüm canlıların suda bıraktığı deri parçacıkları, tüy ve idrar gibi kalıntılarının DNA analizleri yapılarak tüm biyolojik türleri veri tabanıyla karşılaştırıldı. Örneklerin bol miktarda yılan balığı DNA'sı göstermesinin ardından bilim insanları, ünlü canavara dair bildirilen sayısız vakada görülen şeyin aslında gölde yaşayan devasa yılan balıkları olabileceğini ifade etti.

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