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Son dakika: 'de şok! kabinesinde ikinci istifa

'den son dakika haberi... İngiltere'de , görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa haberi ülkede büyük bir yankı uyandırdı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 00:14 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 00:15
Son dakika: İngiltere'de şok! Boris Johnson kabinesinde ikinci istifa
Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti. Rudd, Twitter'dan yayımladığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bakan Rudd, görevini bırakmasına gerekçe olarak Başbakan Boris Johnson'ın 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etmesini gösterdi.

"İyi, sadık Muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam." ifadesini kullanan Rudd, partisinin parlamento grubundan da ayrıldığını kaydetti.

Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da önceki gün kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti. Jo Johnson istifa gerekçesini aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması olarak açıklamıştı.

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Son dakika: İngiltere'de şok! Boris Johnson kabinesinde ikinci istifa
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