Terör İttifaki: YPG ve DEAŞ yine kol kola

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Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgeleri Genel Komutanı Ahmed İbrahim el Kürdi, terör örgütü YPG/ PKK ile terör örgütü DEAŞ arasındaki kirli iş birliğinin boyutlarını TRT Haber'e anlattı. Gözaltına alınanların ifadeleri terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki iş birliğini ortaya koydu. İbrahim el Kurdi, "Gördüğüm şu, Fırat'ın doğusundaki PKK unsurları DEAŞ militanlarını tutuklayıp eğitiyor. Onları özellikle mayın döşeme ve el yapımı patlayıcılar konusunda eğitiyorlar. Sonra bizim kontrolümüzdeki bölgeye eylem yapmaları için gönderiyorlar. Biz bu saldırı girişimlerine defalarca tanık olduk. Hatta şunu da biliyoruz, PKK, DEAŞ militanlarını Türkiye'ye de göndermeye çalışıyor. Biz burada DEAŞ militanlarının sınıra yaklaşmaması için tampon görevi görüyoruz" dedi. İbrahim el Kurdi, "ABD, Suriye'de teröristleri destekliyor. Onlarla iş birliği yapıyor. YPG'yi silahlandırıyor, askeri eğitim veriyor. Bakın açık ve net olarak söylüyorum sadece PKK'yı değil DEAŞ'ı da Amerika eğitiyor ve silah veriyor. Birileri DEAŞ'ı yeniden sahaya sürmek için hazırlıyor" dedi. Azez'de görevli Başsavcı Yasir Ömer Paşa ise "PKK ve DEAŞ bölgede ortak hareket ediyor, onları yakaladığımız zaman sorguya alıyoruz, gözaltındaki PKK ve DEAŞ üyeleri ortak hareket ettiklerini itiraf ettiler" dedi.TERÖR örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde sivillere yönelik baskı ve zulmü sürdürüyor. Siviller, özellikle de kadınlar, tehdit ve şantaj yoluyla, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla istikrarın sağlandığı ilçelerde intihar saldırıları düzenlemeye zorlanıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın intihar saldırısı düzenlemeye zorladığı kadın Azez'de yakalanmıştı.