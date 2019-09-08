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Çaresiz Hamalı aile su kemerine sığındı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Çaresiz Hamalı aile su kemerine sığındı
Suriye'nin İdlib ilinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçacak yer bulamayan bir aile, su kemerinin altına sığındı. Rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda evi yıkılan Sümeyye um Ahmet ve ailesi, yüz binlerce sivil gibi İdlib'in kuzeyine doğru göç etmeye karar verdi. Hama'nın kuzey kırsalındaki Latmin köyünden yola düşen 5 çocuklu aile, barınacak yer bulamayınca su kemerinin altında yaşamaya başladı. Çok zor şartlar altında yaşayan Hamalı aile, şimdi de çaresizlik içinde kış gelince nereye gideceklerini düşünmeye başladı. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.
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Çaresiz Hamalı aile su kemerine sığındı
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