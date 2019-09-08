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’de 5,4 büyüklüğünde : 1 ölü, 29 yaralı

’de Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremde bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 29 kişi de yaralandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 11:14
Çin’de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı

Çin'de Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremde bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 29 kişi de yaralandı.

Çin Deprem İzleme Merkezi, depremin yerel saatle 06.42'de meydana geldiğini duyurdu. Çin devlet televizyonu 17 binanın yıkıldığını; 200'den fazla binanın zarar gördüğünü, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bölgede 10 binden fazla eve şu anda elektrik verilemediği; birçok tren seferinin durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, insanların teyakkuzda bulunmasını ve devletten gelecek ikazlara uymasını istedi.

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Çin’de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı
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