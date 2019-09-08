Fazla mesai için uçağı sabote etti

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ABD'de bir uçak teknisyeni 150 kişinin bulunduğu uçağı sabote etmek suçuyla tutuklandı. Miami Uluslararası Havalimanı'ndan Nassau'ya gitmek için hazırlanan American Airlines'e ait yolcu uçağının pilotları, hız ve yükseklik bilgileri açısından hayati önemdeki uçuş bilgi modülünde hata tespit etmesiyle kalkışı iptal etti. Yapılan incelemelerde havadaki hızı ölçen ve bilgisayara ileten pitot tüpünün bağlantısının gevşek yapıldığı tespit edildi. Uçuş öncesi video kayıtlarının incelenmesiyle Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani adlı teknisyenin modüle bir köpük parçası yerleştirerek bilinçli olarak arızaya sebebiyet verdiği anlaşıldı. Sorguya alınan teknisyenin suçunu kabul ettiği ve fazla mesai ödemesi almak için böyle bir plan yaptığı belirtildi. Uçağa kasten hasar vermek ve devre dışı bırakmakla suçlanan Alani'nin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.Geçen temmuz ayında yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Amerikan Havayolları Sözcüsü Ross Feinstein, uçağın olayın yaşandığı gün uçuştan çekildiğini, bakımı ve teftişi yapıldıktan sonra hizmete döndüğünü söyledi. Uçakta bulunan yolcuların ise başka bir başka uçağa alındığını belirtti. 2009'da Air France Havayolu Şirketi'ne ait 447 sefer sayılı uçağın da bu bölüme soğuk hava girmesi sonucu Atlantik'e düşmüş, 228 kişi ölmüştü.