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Kongo’da 5 günde 27 kişi eboladan öldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019
Kongo’da 5 günde 27 kişi eboladan öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz ayında başlayan ebola salgınında son 5 günde 27 kişi daha hayatını kaybetti. KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 3 bin 69 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 958 kişide ebola virüsüne rastlandı. Bakanlık verilerinde, eboladan 1946 kişinin yaşamını yitirdiği, 111 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen eboladan kaynaklandığı aktarıldı. Yapılan tedaviyle ebola virüsü taşıyan 918 kişi sağlığına kavuşurken, 94 hastanın ise tedavisi sürüyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırma kapsamında KDC'deki yaklaşık 700 ebola virüsü taşıyan hastaların yüzde 94'ünün ilaç tedavisine olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı.
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Kongo’da 5 günde 27 kişi eboladan öldü
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