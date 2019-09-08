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haber! Karısına beni bırakmayın diye yalvardı… 10 gün sonra öldü

’dan gelen ülkede ve dünyada büyük tepki topladı. İddiaya göre bakımevine terk edilen 83 yaşındaki adam karısına, 'Burası korkunç bir yer, korkutucu bir yer, siz gittikten sonra bana burada bakmazlar” diye yalvarmasının ardından dehşeti yaşadı. Eşi onu son ziyaret ettiğinde dış görünüşünden dolayı iğrendiğini ve görüşmek istemediğini söyledi. Bakımevi sözcüsü, infial yaratan olayın ciddi olduğunu ve bir süre kamuoyundan gizlemeye çalıştıklarını itiraf etti.

Giriş Tarihi: 8.9.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 13:43
Son dakika haber! Karısına beni bırakmayın diye yalvardı… 10 gün sonra öldü

Dünya kamuoyu bir bakımevinde yaşanan insanlık dışı olayı konuşuyor. Ailesine yanından ayrılmamaları için yalvardıktan sadece 10 gün sonra kulak kanseri olan Bay Callaghan, Hopewell Hastanesinde öldü. The Daily Telegraph'a konuşan talihsiz adamın eşi Fay "Bakması kolay bir adam değildi, çok acı çekiyordu ve kulak kanseri ile savaşıyordu, onu ziyarete geldiğimde kurtçuklar kulaklarından çıkıyordu." dedi. Kendisini ziyarete gittiğinde, kocası John'un durumu nedeniyle 'iğrendiğini' ekledi.

İşte bakımevi yönetimi tarafından gizlenen ölümün detayları ve olayla ilgili çarpıcı fotoğraflar…

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Son dakika haber! Karısına beni bırakmayın diye yalvardı… 10 gün sonra öldü
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