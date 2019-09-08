Suriye diplomasisi hız kazanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'ten gelmesi muhtemel bir göç dalgası durumunda Türkiye'nin yalnız bırakılması karşısında 'kapıları açma' resti üzerine dünyanın gözü Suriye'deki çatışma alanlarına çevrildi. Yeni dönemde, Türkiye ve bölge ülkeleri arasında sıklaşan temaslarda Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu'na son şeklinin verilmesi, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki gelişmeler, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konuları masada olacak.







Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 16 Eylül'de üçlü zirve gerçekleştirilecek. Ankara'da gerçekleştirilecek toplantıda gündemin en önemli konusu Suriye olacak.







SİVİLLERİN TRAJEDİSİ

Ay sonunda gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleri ile bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan'ın, sivillere yönelik saldırıların engellenmesi için Türkiye'nin çabasını tüm dünyaya anlatması, dünyadan beklediği desteği dile getirmesi bekleniyor. Geçen yıl 4 Ekim'de Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen dörtlü liderler zirvesinin ikincisi de yakın zamanda düzenlenecek. Suriye meselesinin kapsamlı ele alınacağı zirvede; Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüş alışverişinde bulunacak.

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