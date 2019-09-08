TİKA gönüllülerine Kosova’da eşsiz deneyim

BUGÜN NELER OLDU

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" gönüllü öğrencilere eşsiz deneyim sunmaya devam ediyor. Program kapsamında Kosova'da bulunan gönüllüler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa katılan Türkiye'nin farklı üniversitesinden 15 öğrenci ecdat yadigarı eserleri ve 7 farklı şehri görme imkanı buldu. Tecrübe Paylaşımı Programı ile Kosova'ya gelen öğrencilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar "Öğrencilerin Kosova ziyaretleri sırasında edindikleri deneyimleri paylaştığımız bir görüşme gerçekleştirdik." dedi. Geziler kapsamında Kosova'da çok fazla Türk'ün yaşadığını fark ettiklerini dile getiren İstanbul Medeniyet Üniversitesi'inden bu yıl mezun olan Aslıhan Neccaroğlu, "Kosova'da ecdadımızdan miras kalan çok fazla cami, türbe, tekke gibi Osmanlı eserleri var. Bu eserleri inceleme fırsatı verdikleri için emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz " dedi.