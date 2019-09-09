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/ işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor

, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü / işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 11:42
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor

ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

YPG/PKK TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

ABD skandallarına bir yenisini daha ekledi! Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat!

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ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor
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