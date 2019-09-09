AFAD’dan Filistinli çocuklara eğitim desteği

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Afetve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNRWA), "Eğitim, ekmekten sonra bir milletin en büyük ihtiyacıdır" sloganıyla Filistinli çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesi için yardım kampanyası başlattığı bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, UNRWA'ya bağlı 700 okulda 525 bin Filistinli öğrencinin öğrenim gördüğü belirtildi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya verilecek desteğin, Filistin halkının kimliğinin korunması ve çocukların daha güzel bir geleceğe kavuşmaları için büyük önem arz ettiği kaydedildi.