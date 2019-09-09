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’yı vurdu

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Dorian Kasırgası Kanada’yı vurdu
ABD'nin güneydoğusundaki bazı eyaletleri etkiledikten sonra kuzeye yönelen Dorian Kasırgası, Kanada'nın en doğusunda yer alan Nova Scotia bölgesine ulaştı. Dorian Kasırgası, 'Kategori 2' seviyesinde Kanada'yı vurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yüksek binalar arasında bulunan bir vincin, sert esen rüzgar sebebiyle binaların üstüne yıkıldığı görüldü. Ayrıca, çok sayıda ağacın rüzgarın etkisiyle devrildiği görüntülendi. Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 43 olarak rapor edildi.
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Dorian Kasırgası Kanada’yı vurdu
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