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'ta 'lı 15 terörist öldürüldü

'ın Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü üyesi 15 kişi öldürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 06:57
Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü

Salahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Cuburi, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını bildirdi.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Buna karşın, DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü
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