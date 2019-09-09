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düğmeye bastı... ABD ile gerilim tırmanıyor

Uluslararası Ajansı (), 'ın 7 Eylül'de nükleer araştırma ve geliştirme biriminde, doğal uranyum ile gelişmiş santrifüj kullanmak ve test etmek istediğini ajansa bildirdiğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 19:25
İran düğmeye bastı... ABD ile gerilim tırmanıyor

UAEA'nın resmi twitter hesabından, İran'ın gelişmiş santrifüj kullanma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın bugün toplanan yönetim kurulunda, İran'ın santrifüj kararına ilişkin kurumu bilgilendirdiğini açıkladığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran araştırma ve geliştirme biriminde, doğal uranyum ile birlikte ek olarak gelişmiş santrifüj kullanmak ve test etmek istediği bilgisini, 7 Eylül'de UAEA ile paylaşmıştır." ifadesine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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İran düğmeye bastı... ABD ile gerilim tırmanıyor
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