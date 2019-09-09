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'dan flaş iddia... Gizli bölgeleri ifşa ettik

Netanyahu, ulusa sesleniş programında, ’ın ile ilgili gizli bölgelerinin İsrail tarafından keşfedildiğini açıkladı. Netanyahu, İsrail’in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran’ın tesisi imha etmeye karar verdiğini iddia etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 21:11
İsrail'dan flaş iddia... Gizli bölgeleri ifşa ettik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Abadeh'te bulunan tesiste nükleer silahlar geliştirildiğini ve İsrail'in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran'ın tesisi imha etmeye karar verdiğini ileri sürdü.

HARİTALI İDDİA

Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaşan Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu söyledi.

Netanyahu aynı zamanda, geçen sene İran'ın gizli nükleer programı için malzeme ve ekipman depoladığı Turquzabad'daki nükleer deposunun da yine İsrail tarafından açığa çıkarıldığını belirtti.

İRAN'A BASKI ÇAĞRISI

Netanyahu, uluslararası toplumu İran konusunda uyarırken, İran üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için ABD saflarına katılma çağrısı yaptı.

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İsrail'dan flaş iddia... Gizli bölgeleri ifşa ettik
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