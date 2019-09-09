Mehmetçik Fırat’ın doğusunda

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Ay Yıldızlı Türk zırhlıları ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda bulunan Akçakoca köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 zırhlı araç ve bir ambulans aynı sırada Suriye tarafından sınır hattına gelen ABD'ye ait 6 askeri araçla buluştu. Amerikan konvoyundaki 2 mayın temizleme aracı dikkat çekti. İki ülke askeri yetkililerinin koordinasyonunu tamamlamasının ardından TSK'ya ait araçlar, sınır hattındaki bazı beton blokların kaldırılmasıyla oluşturulan kapıdan Suriye topraklarına önceki gün giriş yaptı.Devriye sırasında Türkiye'ye ait insansız hava araçları da devriye yapılacak olan bölgede keşif ve gözetleme uçuşu yaptı. Türk ve ABD zırhlı araçlarının Fırat'ın doğusunda yaptığı ortak kara devriyesine havadan da ABD'ye ait 2 helikopterin eşlik etti. Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen tarihi devriyeye katılan asker sayısı ve devriye güzergahı güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı. Yaklaşık 3 saat süren devriye görevinin sona ermesinin ardından TSK'ya ait zırhlı araçların yeniden Türkiye'ye döndü.Bu arada TSK konvoyu Türkiye sınırına yaklaşırken, yerli üretim ATAK helikopterler, bölgede uçuş yaparak Türk birliklerini karşıladı. Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk kara devriyesini sınırın her iki tarafında da çok sayıda gazeteci takip etti. Müşterek harekat merkezinin tam kapasite ile çalışmaya başlamasının ardından havadan ve karadan ortak ortak devriyeler de başladı. Sırada gözlem noktası kurulması, YPG'nin bölgeden çıkarılması, ağır silahların toplanması ve bölgede mevzi, silah ve tahkimatların kaldırılması var. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından yüzbinlerce Suriyelinin tekrar evine dönmesi sağlanacak.Milli Savunma Bakanlığı da kara devriyesinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajda şunlar paylaşıldı: "Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD askeri personeli, kara araçları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer almasıyla ilk ortak kara devriyesine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye tarafında başladı." Bakanlığın açıklamasında ayrıca havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceği kaydedildi.CumhurbaşkanıErdoğan, şubat ayında Burdur mitinginde "Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız" diyerek kararlı duruşunu gösterdi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ardından geçen 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da Türk ve ABD yetkilileri toplantılar yaparak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge kurulmasını kararlaştırdı ve bu bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına vardı. Bu doğrultuda 12 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya gelen ABD'li askeri heyet ile Türk askeri heyet Müşterek Harekat Merkezi kurdu. Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan merkezde Türk ve ABD'li askerler yoğun şekilde çalışma yürüttü.