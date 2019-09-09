O ülkeden kan donduran son dakika haberi! Karısına beni bırakmayın diye yalvardı… 10 gün sonra öldü!

Dünya kamuoyu bir bakımevinde yaşanan insanlık dışı olayı konuşuyor. Ailesine yanından ayrılmamaları için yalvardıktan sadece 10 gün sonra kulak kanseri olan Bay Callaghan, Hopewell Hastanesinde öldü. The Daily Telegraph'a konuşan talihsiz adamın eşi Fay "Bakması kolay bir adam değildi, çok acı çekiyordu ve kulak kanseri ile savaşıyordu, onu ziyarete geldiğimde kurtçuklar kulaklarından çıkıyordu." dedi. Kendisini ziyarete gittiğinde, kocası John'un durumu nedeniyle 'iğrendiğini' ekledi.

İşte bakımevi yönetimi tarafından gizlenen ölümün detayları ve olayla ilgili çarpıcı fotoğraflar…