Son dakika haberi: Genç kıza ve arkadaşlarına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Ülke ayağa kalktı

İspanya'nın Barcelona şehrinde bir grup vegan aktivistin başına gelen ve kelimenin tam anlamı ile korku filmi senaryolarını andıran olaya ilişkin son dakika haberi geldi. Instagram'da Mythical Mia adı ile tanınan genç kız ve beraberinde hareket eden arkadaşları, 14 tavşanı kurtarmak için bir çiftliğe gittiler. Burada bazı hayvanları canlı olarak dışarı çıkarmayı başaran Mia ve arkadaşların önü, saatler gece yarısını gösterdiğinde beş araç tarafından kesildi.

GENÇ KIZA VE ARKADAŞLARINA ÇİFTLİKTE DEHŞETİ YAŞATTILAR! ÜLKE AYAĞA KALKTI

Yaşanan bu durum üzerine çiftçilerle konuşmaya çalışan gençler, polisi çağırdı. Polisin olay yerine gelmesinin ardından güvenli bir şekilde oradan çıkacaklarını düşünen aktivistler, hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı ve o andan itibaren dehşeti yaşadılar.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;