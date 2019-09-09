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haberi: Genç kıza ve arkadaşlarına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Ülke ayağa kalktı

İspanya'dan gelen ve dünya ajansları tarafından olarak duyurulan habere ilişkin detaylar tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, Barcelona'da yaşayan ve Instagram'da Mythical Mia adıyla tanınan vegan aktivist ve arkadaşları, gittikleri çiftlikte adeta dehşeti yaşadılar. Genç kız ve beraberinde hareket eden arkadaşları, bir tavşan çiftliğine gittiler. Burada bazı hayvanları canlı olarak dışarı çıkan aktivistlerin önleri beş araç tarafından kesildi. Yaşanan bu gelişme üzerine polisi çağıran Mia ve arkadaşları, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kaldılar. Mia, Instagram hesabı üzerinden o anları paylaşırken korkunç olaya ilişkin detayları anbean aktardı. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.9.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 10:36
Son dakika haberi: Genç kıza ve arkadaşlarına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Ülke ayağa kalktı

İspanya'nın Barcelona şehrinde bir grup vegan aktivistin başına gelen ve kelimenin tam anlamı ile korku filmi senaryolarını andıran olaya ilişkin haberi geldi. Instagram'da Mythical Mia adı ile tanınan genç kız ve beraberinde hareket eden arkadaşları, 14 tavşanı kurtarmak için bir çiftliğe gittiler. Burada bazı hayvanları canlı olarak dışarı çıkarmayı başaran Mia ve arkadaşların önü, saatler gece yarısını gösterdiğinde beş araç tarafından kesildi.

GENÇ KIZA VE ARKADAŞLARINA ÇİFTLİKTE DEHŞETİ YAŞATTILAR! ÜLKE AYAĞA KALKTI

Yaşanan bu durum üzerine çiftçilerle konuşmaya çalışan gençler, polisi çağırdı. Polisin olay yerine gelmesinin ardından güvenli bir şekilde oradan çıkacaklarını düşünen aktivistler, hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı ve o andan itibaren dehşeti yaşadılar.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Genç kıza ve arkadaşlarına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Ülke ayağa kalktı
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