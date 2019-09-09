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’de kazanan yine oldu

ALPASLAN DÜVEN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019
Yemen’de kazanan yine İngiltere oldu
Yayımlanan bir rapora göre İngiltere'nin, Suudi Arabistan'a ve Yemen'deki diğer koalisyon üyelerine silah satışlarından, çatışmaların ortasında kalan sivillere yardım için harcadığı yardımdan 8 kat daha fazla kazandığı belirtiliyor. İnsan hakları ve silah karşıtı örgütler, İngiltere'nin bu yaklaşımını "tamamen tutarsız" bularak, eleştirdiler. İngiltere, Yemen'deki sivillere son 10 yılda gıda, ilaç ve diğer yardımlar için 770 milyon sterlin verdi, Ancak aynı süre zarfında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere orada koalisyon üyelerine 6,2 milyar sterlin silah satışı yaptı.
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Yemen’de kazanan yine İngiltere oldu
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