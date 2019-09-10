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’nin ’ye sevkiyatı sürüyor

Giriş Tarihi: 10.9.2019
ABD’nin YPG’ye sevkiyatı sürüyor
ABD, Irak'tan yaklaşık 55 TIR'la Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi. ABD, önceki akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 TIR'lık sevkiyat yaptı. ABD'nin yardımları sürerken, YPG/ PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor. Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.
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ABD’nin YPG’ye sevkiyatı sürüyor
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