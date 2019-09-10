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Aşırı sıcaklar 1435 can aldı

’da bu yaz 46 dereceye kadar yükselen aşırı sıcaklar nedeniyle bin 435 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019
Aşırı sıcaklar 1435 can aldı

Fransa'da, haziran ve temmuzda görülen sıcak hava dalgasında toplam bin 435 kişinin öldüğü açıklandı. Sağlık Bakanı, Agnes Buzyn, Fransız radyosuna açıklamasında ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. Haziranda hava sıcaklığı 46 dereceye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Başkent Paris'te de temmuzda hava sıcaklığı 42.6 dereceye ulaşmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 24 Haziran'la 7 Temmuz arasındaki ilk sıcak hava dalgasında 567 kişi hayatını kaybetti. 21-27 Temmuz arasındaki ikinci dalgada da 868 kişi öldü. Bakanı Buzyn, ölenlerden 10'unun iş yerlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

KIRMIZI ALARM
Sıcak hava dalgasında ülkenin bazı bölgelerinde "kırmızı alarm" verilmiş, okullar ve kamu kuruluşlarının düzenlediği pek çok etkinlik iptal edilmişti. Paris'te acil yardım hattı açılırken, belediyeye ait binalarda "serinleme odaları" kurulmuştu. Sıcak hava dalgası komşu ülke İspanya'da orman yangınlarına neden olmuş, yangınlar Katalonya'da büyük yıkıma yol açmıştı. İngiltere, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'da bu yaz aşırı sıcaklar görüldü. Ancak şimdiye kadar bu ülkelerden hiçbiri kaç kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgili açıklama yapmadı.

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Aşırı sıcaklar 1435 can aldı
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