Çavuşoğlu: Müzakerelerden sonuç çıkmazsa bölgeye gireriz

"ABD SÖZÜNÜ TUTMADI"

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır" dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"SONUÇ ALINMAZSA BÖLGEYE GİRERİZ"

Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz hertürlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur. Amerika ile birlikte çalışmak istedik. Amerikanı'ın tavrı daha çok PKK, YPG yanlısı bir tavırdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

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