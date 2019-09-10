Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Çavuşoğlu: Müzakerelerden sonuç çıkmazsa bölgeye gireriz

: Müzakerelerden sonuç çıkmazsa bölgeye gireriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt : Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz hertürlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur. Amerika ile birlikte çalışmak istedik. Amerikanı'ın tavrı daha çok , yanlısı bir tavırdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 12:32
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

"ABD SÖZÜNÜ TUTMADI"

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır" dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"SONUÇ ALINMAZSA BÖLGEYE GİRERİZ"

Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz hertürlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur. Amerika ile birlikte çalışmak istedik. Amerikanı'ın tavrı daha çok PKK, YPG yanlısı bir tavırdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu: Müzakerelerden sonuç çıkmazsa bölgeye gireriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN