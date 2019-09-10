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Dışişleri,'den 'daki izdihamda ölenler için taziye mesajı

'ın kentinde etkinliklerinde yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olayla ilgili , taziye mesajı yayımladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 22:04
Dışişleri,'den Kerbela'daki izdihamda ölenler için taziye mesajı

Irak'ın Kerbela kentinde Aşure Günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın Kerbela şehrinde düzenlenmekte olan Aşure Günü etkinliklerinde bugün yaşanan izdihamda, ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzün üzerinde kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.
Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Son dakika: Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Dışişleri,'den Kerbela'daki izdihamda ölenler için taziye mesajı
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