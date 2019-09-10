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'ten 'nun seçim vadine kınama

Dışişleri Bakanı Ann Linde, Başbakanı Binyamin 'nun "Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyinin ilhak edileceği" yönündeki seçim vaadini kınadı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 04:24
İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine kınama

İsveç Dışişleri Bakanlığı görevine bugün başlayan Ann Linde ayağının tozuyla devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu. Linde, Netanyahu'nun seçim vaadini kınadıklarını belirterek, ''Bence talihsiz bir açıklama. Hem Avrupa Birliği (AB) hem de uluslararası topluluk, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Ön şartın iki devletli çözüm olması gerekir.'' ifadelerini kullandı.

İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine bugün Ticaret Bakanı Ann Linde (57) bu göreve getirilmişti.

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İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine kınama
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