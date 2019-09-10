Kan donduran son dakika haberi! Baba ve oğlunu ısırdılar... “Yaralardan dolayı duş alamadım, yürüyemiyorum”

İngiltere'den ilginç bir son dakika haberi geldi. 26 yaşındaki Lewis Pearce beş kez Karadul türünden gelen bir örümcek tarafından ısırıldı. Bu ısırılma sonucu ayağında uyuşukluk hisseden adam doktora gitmesiyle birlikte acı gerçeği öğrendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise üç yaşındaki oğlu Freddie'nin de Temmuz ayında Southampton'daki evlerinde uyurken ısırıldığı bildirildi.

Genç baba Lewis, çalışmadığı ve duş bile alamadığı için çok acı çektiğini söyledi.. Ayrıca, küçük çocukları, beş yaşındaki Lacey, yedi aylık Bethany ve aynı zamanda bir ay önce ısırılan üç yaşındaki Freddie'nin de sağlığından endişe ediyor.

İşte, İngiltere'de artan ısırılma vakaları ile ilgili detaylar ve olay ile ilgili korkunç fotoğraflar...