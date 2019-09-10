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Netanyahu siren seslerinden korktu! Arkasında bile bakmadan kaçtı

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan , siren seslerinden korktu arkasına bile bakmadan kaçtı! Ülkenin güneyinde yer alan Aşdod kentindeki mitingi yapan Bünyamin Netanyahu, roket sirenleri nedeniyle mitingini yarıda kesti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 00:13
Netanyahu siren seslerinden korktu! Arkasında bile bakmadan kaçtı

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşdod kentindeki seçim mitingini çalan roket sirenleri nedeniyle kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşdod'da miting düzenledi.

Netanyahu korkudan sığınağa kaçtı

Netanyahu kürsüdeyken Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşdod ve Aşkelon kentlerinde uyarı sirenleri çalmaya başladı. Bunun üzerine mitingin yapıldığı salonda kısa süreli panik yaşandı ve korumaları Netahyahu'yu kürsünden indirerek, salondan çıkardı.

Sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra Netanyahu mitingin yapıldığı salona dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı kaydedilen roketlerin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

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Netanyahu siren seslerinden korktu! Arkasında bile bakmadan kaçtı
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