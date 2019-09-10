Son dakika haberi: Borç aldığı sevgilisine öyle bir plan kurdu ki... Çıplak bedenini bahçeye gömdü! Ülke bunu konuşuyor

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan habere ilişkin tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Fransız prodüktör Laureline Garcia-Bertaux ile 21 yaşındaki Rus Kirill Belorusov, 2009 yılında ilişki yaşamaya başladı. Çiftin ilişkileri 2017 yılına kadar oldukça sallantılı bir şekilde ilerledi. Belorusov, kız arkadaşının kiloları ile zaman zaman dalga geçerken 34 yaşındaki Laureline bundan rahatsızlık duyuyordu.

BORÇ ALDIĞI SEVGİLİSİNE ÖYLE BİR PLAN KURDU Kİ... ÜLKE BUNU KONUŞUYOR

Maddi sıkıntı içerisine giren Belorusov, kız arkadaşından borç para istedi ve uzun süre bunu geri ödemedi. Her seferinde parasını geri alamayan Laureline, çeşitli bahaneleri duymak zorunda kaldı. Son çare olarak Belorusov, her satırı korku filmlerini anlatan bir plan kurdu.

İşte, son dakika haberinin detayları;