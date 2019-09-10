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haberi: O ülkede tecavüzcüye verilen ceza kan dondurdu! köpeğe…

’da bir suç çetesi bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişiye verdikleri ceza ile dünyanın gündemine olarak tordu. Yerel medyada yer alan haberde çete üyelerinin diğer tecavüzcülere göz dağı vermek için böyle bir paylaşımda bulunduğunu belirtti. Tecavüz eden adam ise ne kadar yalvarırsa yalvarsın ellerinden kurtulamadı. İşte köpek ile tecavüzcüye kan donduran cezanın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 10:24
Son dakika haberi: O ülkede tecavüzcüye verilen ceza kan dondurdu! Pitbull köpeğe…

O ülkede yaşanan haberi sosyal medyada viral oldu. 'da bir suç çetesi, bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişiye kestikleri ceza ile konuşuluyor. Bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişinin ellerini kelepçeledikten sonra çıplak halde yatırıp cinsel organını köpeklerine yedirdiler. Görüntüler anbean kayıt altına alınırken, olay yerel medyada kendine yer buldu. Saldırgan köpek, adamın cinsel organını parçalarken çete üyeleri de bu durumu kayıt altına aldı. Konunun ayrıntıları ise şoke etti.

İşte kan donduran son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: O ülkede tecavüzcüye verilen ceza kan dondurdu! Pitbull köpeğe…
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