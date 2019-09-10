Thames’te yaşam geri döndü

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İNGİLTERE'DE ağır kirli kabul edildiği için "biyolojik ölü" olarak nitelendirilen Thames Nehri'nde yeniden yaşamsal canlılığın görülmesi heyecan yarattı. Nehir, 62 yıl önce kanalizasyon atığı gibi nedenlerden dolayı ekosistemi bozulduğu için deniz canlıları tarafından terk edilmişti. Nehri yeniden geri kazanmak için yürütülen çalışmalar sonuç verdi.Uluslararası bir koruma kurumu olan Londra Zooloji Derneği (ZSL) tarafından yapılan son incelemelerde, nehrin kumsalları ve dereleri üzerinde 138 yeni doğmuş fok yavrusu keşfedildi. Bu sayının kendilerini heyecanlandırdığını belirten araştırma ekibinden biyolog Thea Cox, çok sayıda yavrunun görülmesinin nehirde güvenilir bir gıda kaynağının olduğunu gösterdiğini ifade etti. Geçen yıl da nehir üç ay boyunca bir balinaya ev sahipliği yapmıştı. Ayrıca nehirde pek çok balık türüne de rastlanmıştı. DIŞ HABERLER